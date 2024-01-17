ЕС отказал Польше во введении квот на украинский агроимпорт
Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ. Об этом министр по вопросам сельского хозяйства Польша Чеслав Секерский, сообщает Европейская правда.
"Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено ЕК", – сказал министр.
Он подтвердил, что Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.
Министр отметил, что в ближайшее время поговорит с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом о текущей ситуации, связанной с чрезмерным импортом сельскохозяйственных товаров из Украины, а также о проекте и изменениях в постановление ЕС, которое продлит беспошлинную торговлю с Украиной до июня 2025 года.
В этой ситуации польское министерство хотело бы ввести механизм, который защитил бы польских фермеров, сказал Секерский.
"Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер – если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона", – сказал Секерский.
Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.
"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности, предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", – сказал министр.
По его мнению, такое решение "при соответствующей поддержке Еврокомиссии" могло бы быть приемлемым.
Ранее СМИ сообщали, что Польша ведет переговоры с Киевом по поводу введения лицензий на импорт, что может стать решением для польских фермеров, опасающихся чрезмерного импорта продукции из Украины.