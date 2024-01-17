ЕС отказал Польше во введении квот на украинский агроимпорт

Польша обратилась в Европейскую комиссию с просьбой возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ. Об этом министр по вопросам сельского хозяйства Польша Чеслав Секерский, сообщает Европейская правда.

"Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено ЕК" , – сказал министр.

Он подтвердил, что Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Министр отметил, что в ближайшее время поговорит с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом о текущей ситуации, связанной с чрезмерным импортом сельскохозяйственных товаров из Украины, а также о проекте и изменениях в постановление ЕС, которое продлит беспошлинную торговлю с Украиной до июня 2025 года.

В этой ситуации польское министерство хотело бы ввести механизм, который защитил бы польских фермеров, сказал Секерский.

"Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер – если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона" , – сказал Секерский.

Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.

"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности, предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу" , – сказал министр.

По его мнению, такое решение "при соответствующей поддержке Еврокомиссии" могло бы быть приемлемым.

Ранее СМИ сообщали, что Польша ведет переговоры с Киевом по поводу введения лицензий на импорт, что может стать решением для польских фермеров, опасающихся чрезмерного импорта продукции из Украины.