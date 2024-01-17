Hyundai продал завод в Китае за $225 млн – Bloomberg

Китайское совместное предприятие Hyundai Motor Co. продало свой завод в Чунцине за 1,62 миллиарда юаней (225 млн долларов США) - это меньше половины от цены, которую просили, когда завод был выставлен на продажу в августе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Завод продали китайской компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., финансируемой из муниципального бюджета.

Продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае, пояснили в Hyundai.

"Hyundai и Kia Corp. сталкиваются с трудными решениями относительно того, как они планируют работать в Китае, который, хотя и является крупнейшим автомобильным рынком в мире, в третьем квартале составил лишь 5% их продаж, поскольку они борются с быстрым переходом страны на электромобили" , - пишет агентство.

Первоначально завод был выставлен на продажу за 3,68 миллиарда юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 миллиарда юаней. По словам представителей Hyundai, продажа была завершена в конце прошлого года.