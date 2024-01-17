В Одессе полсотни домов без отопления из-за атаки "Шахедов"
Из-за ночной российской атаки дронами в одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, 58 домов остаются без тепла. Теплоснабжение обещают восстановить в течение суток. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов, сообщает Экономическая правда.
"Сегодня ночью враг прибегнул к очередным ударам по мирному населению Одесской области, атаковал ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты, но я вынужден констатировать, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома", - рассказал Харлов.
По его словам, 5 жилых домов получили повреждения, 1 дом пострадал больше всего - из него эвакуировали 130 жителей.
"Также были повреждены системы теплоснабжения микрорайона, сейчас 58 домов остаются без тепла", - подчеркнул заместитель главы ОВА.
Он добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме - по его словам, в течение суток все последствия будут ликвидированы, а теплоснабжение будет восстановлено.
Напомним, в ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания. Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.
В результате ночной атаки российскими дронами в Одессе частично разрушен фасад жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей и повреждена трасса теплоснабжения.