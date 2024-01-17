В Одессе полсотни домов без отопления из-за атаки "Шахедов"

Из-за ночной российской атаки дронами в одном из микрорайонов Одессы повреждены системы теплоснабжения, 58 домов остаются без тепла. Теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.﻿ Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня ночью враг прибегнул к очередным ударам по мирному населению Одесской области, атаковал ударными дронами. Благодаря силам ПВО все воздушные цели были сбиты, но я вынужден констатировать, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома" , - рассказал Харлов.

По его словам, 5 жилых домов получили повреждения, 1 дом пострадал больше всего - из него эвакуировали 130 жителей.

"Также были повреждены системы теплоснабжения микрорайона, сейчас 58 домов остаются без тепла" , - подчеркнул заместитель главы ОВА.

Он добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме - по его словам, в течение суток все последствия будут ликвидированы, а теплоснабжение будет восстановлено.

Напомним, в ночь на 17 января в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за атаки российских террористов ударными дронами поврежден жилой дом. Зафиксированы возгорания. Из пострадавшего дома эвакуированы 130 человек. Трое жителей получили травмы.

В результате ночной атаки российскими дронами в Одессе частично разрушен фасад жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей и повреждена трасса теплоснабжения.