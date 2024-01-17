Расстрелы активистов на Майдане: девять "беркутовцев" будут заочно судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении девяти милиционеров роты спецназначения ГМОП "Беркут", которые применили к участникам акций мирного протеста на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 табельное оружие. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, сообщает Укринформ.

Расследование установило, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева обвиняемые выполнили незаконный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

Они применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 человек.

В дальнейшем орудия совершения преступления были похищены, повреждены и скрыты. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована.

Обвиняемым инкриминированы умышленные убийства и окончены покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, совершение террористического акта, похищение табельного огнестрельного оружия, незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов, а также превышение служебных полномочий1 п.5. ч. 2 статьи 115, ч. 2 статьи 15 п. п. 1, 5, 12 части 2 статьи 115, части 3 статьи 258, части 2 статьи 262, статьи 340, части 3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

В связи с укрывательством обвиняемых на территории России и приобретением ими гражданства РФ дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

Как напомнили в Офисе генпрокурора, за совершение этих преступлений осенью 2023 года в суд были направлены обвинительные акты в отношении еще 11 милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.