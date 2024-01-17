ЕС начнет скрининг законодательства Украины – Урсула фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале скрининга законодательства Украины. Также она анонсировала формирование переговорной рамки о членстве Украины в ЕС, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Мы приступаем к процессу скрининга и формируем рамку переговоров. А тем временем мы также начнем работать над нашими реформами, нашими собственными реформами", - сказала она.
Глава Еврокомиссии отметила, что речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.
Она добавила, что ЕС согласился на начало переговоров с Молдовой, а Грузии предоставили статус кандидата на членство. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что западнобалканские страны являются частью европейского сообщества.
"Сердца миллионов украинцев наполнились радостью и надеждой, когда мы объявили об открытии переговоров о вступлении. Народ Украины тяжело боролся, чтобы достичь этого не только на поле боя. Но также из-за работы демократических институтов", - сказала президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что "целая нация показывает, как много для них значит Европа", добавив, что гордится тем, что ЕС ответил на призыв Украины.