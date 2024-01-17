В РФ горит полиэфирный завод в Ростовской области, слышали взрывы

В Ростовской области России произошел пожар на Шахтинском полиэфирном заводе. Перед этим очевидцы слышали взрыв, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам очевидцев, сначала они услышали взрыв, после чего в районе завода повалил чёрный дым.

Согласно предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. В частности, утверждают о двух пострадавших - женщине с переломом ноги и мужчине с ожогами.

По словам депутата Госдумы России от Ростовской области Екатерины Стенякиной, есть разрушение в производственном здании.

Также следует добавить, что завод был открыт только летом 2023 года и стал первым заводом по производству полиэфирного штапельного волокна на территории России.