Турецкие банки отказываются работать с российскими, опасаясь санкций – СМИ

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.﻿ Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли, сообщает Экономическая правда.

По словам собеседников газеты, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

Один из источников рассказал, что "есть исключения - например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

"Ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях - в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы уже начали возникать с китайскими банками" , - пишет газета со ссылкой на источники.

Среди крупных участников расчетов с РФ источники издания называют Nurol Bank, с которым работали около 40 кредитных организаций РФ, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах - отдельные банки принимали платежи в рублях.

"Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае" , - добавил один из собеседников.

Глава "Оптималог" Георгий Властопуло заявил, что "проблемы с Турцией начались с лета", а в отношениях с Китаем "это пока что точечные истории".

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, серьезные проблемы начали возникать в конце декабря. По ее словам, "банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли - не важно".

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерш добавил, что турецкие банки, ужесточившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, при проведении платежей в лирах стали требовать больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки - импортируемые товары не должны быть в санкционных списках.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышов признал, что "не проходит даже оплата услуг".