Искусственный интеллект может имитировать почерк человека – ученые
Исследователи из столицы ОАЭ Абу-Даби разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может имитировать почерк человека, сообщает Укринформ.
Исследователи из Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида (MBZUAI) в Абу-Даби разработали технологию, которая может имитировать почерк человека на основе нескольких абзацев письменного материала. Для достижения такого результата исследователи использовали трансформаторную модель - тип нейронной сети, предназначенной для изучения контекста и значения последовательных данных. Отмечается, что исследователи из ОАЭ еще не обнародовали новую технологию ИИ.
Технология может учиться и писать на английском языке и, с определенным успехом, на французском. Разработчики говорят, что они все еще пытаются добавить в этот список арабский язык.
Команда MBZUAI, называющая себя первым в мире университетом искусственного интеллекта, получила патент Ведомства по патентам и товарным знакам США на разработанную систему искусственного интеллекта.
Два исследователя сказали, что новый инструмент нужно будет использовать обдуманно.
"Нам придется привлечь внимание общественности и разработать инструменты по борьбе с подделкой", - сказал Хишам Чолаккал, доцент отдела компьютерного видения MBZUAI.
Исследователи также заявили о планах применить новую технологию ИИ к реальным программам в течение нескольких месяцев и добавили, что ищут коммерческих партнеров.
"Потенциал этой разработки огромен, от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы", – заверил Рао Мухаммад Анвер, доцент отдела компьютерного видения MBZUAI.