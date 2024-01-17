Искусственный интеллект может имитировать почерк человека – ученые

Исследователи из столицы ОАЭ Абу-Даби разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может имитировать почерк человека, сообщает Укринформ.

Исследователи из Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида (MBZUAI) в Абу-Даби разработали технологию, которая может имитировать почерк человека на основе нескольких абзацев письменного материала. Для достижения такого результата исследователи использовали трансформаторную модель - тип нейронной сети, предназначенной для изучения контекста и значения последовательных данных. Отмечается, что исследователи из ОАЭ еще не обнародовали новую технологию ИИ.

Технология может учиться и писать на английском языке и, с определенным успехом, на французском. Разработчики говорят, что они все еще пытаются добавить в этот список арабский язык.

Команда MBZUAI, называющая себя первым в мире университетом искусственного интеллекта, получила патент Ведомства по патентам и товарным знакам США на разработанную систему искусственного интеллекта.

Два исследователя сказали, что новый инструмент нужно будет использовать обдуманно.

"Нам придется привлечь внимание общественности и разработать инструменты по борьбе с подделкой" , - сказал Хишам Чолаккал, доцент отдела компьютерного видения MBZUAI.

Исследователи также заявили о планах применить новую технологию ИИ к реальным программам в течение нескольких месяцев и добавили, что ищут коммерческих партнеров.