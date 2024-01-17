Правоохранители объявили Гринкевичу новое подозрение – СМИ
Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР, сообщает Украинская правда.
По словам источника издания, Гринкевича, директоров предприятий и представителя компании (всего - 5-х фигурантов) подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.
Им объявили подозрение в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией.
По словам собеседника, все фигуранты сейчас задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей (Гринкевич был арестован ранее -ред.).
Позже ГБР и Офис генпрокурора подтвердили объявление нового подозрения Гринкевичу.
"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении пяти участникам преступной организации - бенефициару трех предприятий, директорам и представителю этих предприятий. Им инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины. Согласно проведенных экспертиз государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 934 млн грн", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
"Во время следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины", – отметили в ГБР