Более 50% украинских пенсионеров получают менее 4 тысяч гривен

Более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года, 51% из них получают пенсии менее 4000 грн.﻿ Данные Пенсионного фонда проанализировала платформа открытых данных "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Средняя пенсия в Украине в 2024 году составляет 5385 грн. Наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине - 4070 грн, а самая большая - в Киеве: 7248 грн. Сейчас в 8 регионах страны средняя пенсия выше средней по стране.

10 516 537 пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Численность пенсионеров сократилась на 1,6% или на 171 384 человека в прошлом году. Всего за два года большой войны пенсионеров стало меньше на 324 580 человек. Это на 34% меньше, чем за ковидные 2020-2021 годы, когда количество пенсионеров уменьшилось на 493 613 человек.

Доля пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилась с 39% до 30% за 2023 год. Уменьшилось и тех, чьи пенсии составляют от 3000 до 4000 грн: с 23% до 21%. А вот количество пенсионеров, которые получают выплаты от 4000 грн, наоборот выросло.

Более половины пенсионеров - 51% - получают выплаты меньше 4000 грн. Лишь треть пенсионеров получают выплаты больше или на уровне средней пенсии.

5385,25 грн составляет средняя пенсия в Украине на начало 2024 года. За год она выросла на 16,5%.

Самые большие выплаты получают пенсионеры в столице - 7248 грн, а наименьшие - на Тернопольщине: 4070 грн.

Наибольший рост средней пенсии произошел на Ровенщине: в 1,5 раза за год. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране. Сейчас в 8 регионах страны выплаты выше средних по стране.

Более 8 миллионов пенсионеров сейчас получают выплаты через банк. 90% из них доверили свои пенсии государственным банкам: ПриватБанк (56,1%), Ощадбанк (33,9%). В тройке лидеров оказался также Райффайзен банк с долей в 3,7%. На остальные украинские банки приходится всего 6,3% пенсионеров.