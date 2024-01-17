Российские компании массово покидают Кипр – СМИ

Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию - фирмы переводятся в специальные административные районы РФ с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.﻿ Об этом пишут российское издание "Коммерсантъ" и кипрская газета "Филелефтерос", сообщает Экономическая правда.

По словам кипрской газеты, двузначное количество компаний "с огромным объемом работы в своем секторе" в последние месяцы заявили о желании уйти из кипрской юрисдикции. По данным издания, так поступят "и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем".

Газета объясняет это политикой кипрских властей, которые противодействуют обходу санкций против РФ.

В частности, кипрское издание приводит уход или планы по уходу TCS Group (головная компания "Тинькофф-банка"), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдинговая компания "Европейского медицинского центра"), "Трансмашхолдинга", Globaltrans и маркетплейса Ozon.

Госбанки Китая усиливают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.