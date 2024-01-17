Залужный расскажет о ситуации на передовой на встрече Украина-НАТО

17 января в Брюсселе пройдет первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженных сил, в которой удаленно примет участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и расскажет о текущей ситуации на поле боя. Об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, открывая двухдневную встречу командующих вооруженных сил стран Альянса, сообщает Европейская правда.

"На заключительном заседании сегодняшнего дня – первом заседании Совета Украина-НАТО в формате начальников штабов – мы заслушаем последнюю информацию от наших украинских партнеров и обсудим текущую ситуацию, подтверждая нашу неизменную поддержку Украины" , – сказал Бауэр.

Он отметил, что сегодня – 693-й день того, что Россия считала трехдневной войной.

"Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день. Потому что результат этой войны определит судьбу мира" , – сказал адмирал.

Накануне в телефонном разговоре с Бауэром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что присоединится к заседанию в формате видеоконференции.