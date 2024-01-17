В энергосистеме дефицит из-за роста потребления – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии растет из-за похолодания, диспетчерский центр "Укрэнерго" предупредил о дефиците в энергосистеме около 5% в течение дня. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что во вторник, 16 января, суточный максимум потребления был зафиксирован около 10:00. Он был на 0,9 % ниже суточного максимума 15 января.

В среду по состоянию на 9:10 потребление на 4% превышает соответствующий показатель вторника 16 января. Причина - ощутимое похолодание, от -3 °C 16 января до -7 °C 17 января.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о наличии в течение дня, с 8:00 до 20:00, дефицита в энергосистеме около 5%. Возникновение дефицита электроэнергии в энергосистеме означает, что когда из-за похолодания потребление электроэнергии стремительно растет, электростанциям трудно так же быстро увеличить ее производство.

И здесь, в период с 8:00 до 20:00, очень важна помощь потребителей - сознательное пользование мощными электроприборами, в частности обогревателями и кондиционерами, уменьшит рост потребления, соответственно уменьшится нагрузка на электростанции" , - заявили в госкомпании.

Там призвали потреблять электроэнергию экономно.

В "Укрэнерго" также сообщили, что сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.

"Но ресурсы электростанций ограничены - на некоторых тепловых еще продолжаются восстановительные работы после массированных атак прошлой зимой, ресурсы гидроэлектростанций не могут использоваться непрерывно, необходимо время для их пополнения.

В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций. Возвращен в работу после ремонта 1 блок" , - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии в среду осуществляется из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем импорта составляет 3 764 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 626 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт. Экспорт 17 января не осуществляется.

"Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. 16 января днем в центральном регионе действием защиты частично обесточивалось оборудование на одной из высоковольтных подстанций. Энергопитание потребителей было восстановлено через 30 минут" , - говорится в отчете "Укрэнерго".

По состоянию на утро 17 января из-за непогоды остаются обесточенными более суток 10 населенных пунктов в Кировоградской области. Ремонтные бригады облэнерго работают круглосуточно. Восстановление задерживается из-за большого количества повреждений.

В то же время из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской области, продолжаются восстановительные работы.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 380 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Кировоградской, Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, добавили в компании.