Генсек НАТО: США не выйдут из Альянса, несмотря на позицию Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из Альянса вне зависимости от результатов нынешних выборов в США и несмотря на опасения, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон может выйти из блока. Об этом он сказал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Европейская правда.

"Соединенные Штаты останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности США иметь более 30 друзей и союзников" , – отметил Столтенберг.

По его словам, это то, чего нет у Китая и России и что делает Соединенные Штаты более безопасными и более сильными.

Генсек НАТО добавил, что на встречах в прошлом Трамп никогда не говорил ему, что США никогда не помогут Европе, если она подвергнется нападению.

Столтенберг отметил, что главная претензия экс-президента Соединенных Штатов к нему заключалась в том, что европейские союзники не тратят достаточно средств на оборону.

Генсек указал, что сейчас европейские союзники увеличивают эти расходы, "поэтому нам есть что рассказать о распределении (финансового) бремени", – резюмировал он.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане в ответ на вопрос, представляет ли опасность для НАТО экс-президент США Дональд Трамп, заявил, что Америка сейчас как никогда нуждается в союзниках.