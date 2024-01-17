Блинкен не видит возможности для быстрого перемирия между Украиной и РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит признаков, свидетельствующих о приближении переговоров между Украиной и Россией относительно длительного прекращения огня. Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас я этого (приближение переговоров – ред.) не вижу. Мы всегда открыты и внимательны к этому, потому что больше всего этого хочет украинский народ. Но со стороны России должна быть готовность привлекаться, вести переговоры добросовестно на основе принципов, которым бросила вызов ее агрессия – территориальной целостности, суверенитета, независимости" , – отметил глава Госдепартамента.

Энтони Блинкен также напомнил, как на Западе пытались предотвратить полномасштабную войну России против Украины и отказать Москву от агрессивных намерений.

"Этого никто не хотел... Мы также интенсивно взаимодействовали с Россией в течение нескольких месяцев, пытаясь выяснить, существует ли какая-то настоящая проблема безопасности, которая бы побудила их делать то, к чему они, казалось, были готовы. К сожалению, стало очевидным (вы не должны мне верить – просто прочтите, что говорит президент Путин), что об этом действительно никогда не шла речь, это всегда было о большом видении восстановления "великой России" , – подчеркнул госсекретарь США.

По словам Блинкена, переговоры на условиях уважения базовых принципов поддержат Соединенные Штаты и ряд других стран.

"Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать. И это, безусловно, найдет поддержку Соединенных Штатов в этом и многих других странах" , – резюмировал Блинкен.

В начале ноября прошлого года американский телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников США сообщил, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией для прекращения войны. Публично представители США отрицают, что подталкивают Украину к переговорам и такие обсуждения вообще с ней ведутся.

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