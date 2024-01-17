В ЕС начали подготовку проекта переговорной рамки для вступления Украины

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро, сообщает Европейская правда.

"Мы уже начали работать над проектом переговорной рамки, чтобы подать его Совету в ближайшие недели" , – сказала Писонеро.

Она также отметила, что Еврокомиссия сейчас оценивает последние меры, одобренные Верховной Радой, для того, чтобы Украина получила окончательный зеленый свет и могла фактически начать переговоры о вступлении с ЕС.

Переговорные рамки традиционно состоят из четырех структурных частей – руководящих принципов, содержательной части, переговорных процедур и приложений.

Несмотря на довольно устойчивую и однородную структуру, переговорные рамки каждой страны-кандидата имеют свои особенности.