Медведев: Россия будет всегда воевать против Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия теперь будет всегда воевать против Украины − повод для нападения найдут и через 10, и через 50 лет, сообщает Украинская правда.

"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий" , – отметил он.

Медведев называет Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и заявляет, что Россия никогда не будет считать ее власть легитимной.

"Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует 100-процентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 50 лет" , – добавил Медведев.

Он также верит, что украинцы, "как бы они сейчас и не желали смерти русским" и "как бы ни ненавидели российское руководство", однажды якобы выберут не вечно воевать и умирать, а жить "большом общем государстве".