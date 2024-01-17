Удар Ирана по Пакистану: Исламабад отзывает посла

Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.﻿ Об этом заявили в министерстве иностранных дел Пакистана, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В МИД ракетную атаку со стороны Ирана назвали "неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана", нарушающей международное право и принципы Устава ООН.

"Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран" , - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что данное сообщение уже передано правительству Ирана.

"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, и что посол Ирана в Пакистане, который сейчас посещает Иран, может на данный момент не вернуться. Мы также решили приостановить все продолжающиеся визиты высокого уровня или были запланированы между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни" , - добавили в министерстве.

Напомним, Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и "неприемлем".