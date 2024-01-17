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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Фото: Рixabay

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, сообщает Европейская правда.

В новом пакете помощи от Германии Украина получит:

  • боеприпасы к танкам Leopard 1;
  • 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 8 бронетранспортеров;
  • материалы для разминирования;
  • 50 терминалов связи SatCom;
  • 5 автомобилей для пограничной службы;
  • 1840 боевых шлемов;
  • 500 светодиодных ламп;
  • 3 единицы автотранспора (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
  • 16 грузовиков Zetros.

Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.

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