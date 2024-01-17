Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, сообщает Европейская правда.
В новом пакете помощи от Германии Украина получит:
- боеприпасы к танкам Leopard 1;
- 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортеров;
- материалы для разминирования;
- 50 терминалов связи SatCom;
- 5 автомобилей для пограничной службы;
- 1840 боевых шлемов;
- 500 светодиодных ламп;
- 3 единицы автотранспора (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
- 16 грузовиков Zetros.
Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.