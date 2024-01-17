Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, сообщает Европейская правда.

В новом пакете помощи от Германии Украина получит:

боеприпасы к танкам Leopard 1;

25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

материалы для разминирования;

50 терминалов связи SatCom;

5 автомобилей для пограничной службы;

1840 боевых шлемов;

500 светодиодных ламп;

3 единицы автотранспора (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

16 грузовиков Zetros.

Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.