В Еврокомиссии разъяснили детали начала скрининга законодательства Украины

В Еврокомиссии разъяснили детали того, как начнется важный этап перед переговорами Украины с ЕС – процесс скрининга, предусматривающий проверку украинского законодательства на соответствие праву ЕС, сообщает Европейская правда.

17 января утром глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте заявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс скрининга и создает переговорную рамку.

Представитель ЕК Эрик Маммер отметил, что старт процесса скрининга не предусматривает конкретной даты.

"Президент сказала, что скрининг теперь начнется – это означает, что скрининг теперь начнется. Это не какой-то формальный процесс, где есть конкретные даты и тому подобное. Это означает, что сейчас мы начинаем работу над процессом скрининга" , – сказал Маммер.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро уточнила, что начало скрининга касается не только Украины, но и Молдовы, с которой ЕС тоже решил начать переговоры о вступлении. Писонеро сказала, что "процесс скрининга начнется немедленно".

"Первый шаг – сформировать мультидисциплинарные команды, которые покрывают все acquis (правовые акты ЕС. – Ред.). Вы знаете, что процесс скрининга означает аналитическую проверку EU acquis. Вы знаете, что EU acquis, когда речь идет о предвступительных переговорах, разделено на 33 раздела... Поэтому первый шаг – сформировать междисциплинарные команды, и работа начнется немедленно" , – отметила Писонеро.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время этой встречи договорились о предвступительном скрининге украинского законодательства.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что, по договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация – не позднее чем через неделю.