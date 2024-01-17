ВСУ впервые уничтожили "Шахед" гибридной ПВО – Минстратегпром

Украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM, когда отбивали ночную атаку российских "Шахедов". Об этом на Давосском форуме заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин, сообщает Лига.net.

"Вместо того чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую ушли бы долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты" , – рассказал Камышин.

Министр имел в виду гибридные системы ПВО, которые украинские Минобороны и Минстратегпром производили вместе с Пентагоном в рамках программы FrankenSAM.

В октябре американская газета The New York Times писала, что один вариант таких ПВО объединяет советские пусковые установки "Бук" и западные ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder.

По словам Камышина, в ночь на 17 января украинские военные впервые применили "гибриды", отбивая налет российских дронов-камикадзе.