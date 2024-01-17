В Нацбанке заявили, что помогут Минюсту готовиться к суду с Фридманом

Национальный банк будет участвовать в подготовке Министерства юстиции к слушаниям в деле по иску компании российских олигархов Михаила Фридмана, Андрея Косогова и Петра Авена, которые требуют компенсации за национализацию "Сенс Банка". Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Экономическая правда.

"Мы готовы и будем участвовать, предоставлять свою экспертизу Министерству юстиции в подготовке к слушаниям этого иска. И я имею серьезную внутреннюю уверенность в том, что, с точки зрения дальнейших перспектив, мы имеем все шансы, чтобы этот иск был рассмотрен в пользу государства Украина" , - отметила она.

По словам первого заместителя главы НБУ, принимая решение о национализации "Сенс Банка", регулятор действовал в интересах вкладчиков банка и финансовой стабильности. Ведь, согласно действующему законодательству, владельцы банков обязаны поддерживать их капитал и ликвидность на должном уровне. Поскольку бывшие владельцы "Сенс Банка" находились под санкциями, то такой возможности у них не было.

"Сразу после полномасштабного вторжения мы видели существенные оттоки вкладчиков - не только физических, но и юридических лиц - из тогда еще "Альфа-банка". На самом деле это просто люди так реагировали на то, что этот банк связан с лицами, которые находятся под санкциями и которые, по сути, имеют отношение к военной агрессии России против Украины" , - напомнила Рожкова.

5 января 2024 года стало известно, что компания ABH Holdings S.A., которая была номинальным владельцем "Сенс Банка", подала иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиард долларов.

Свой иск российские олигархи подали в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), ведущий мировой орган по разрешению споров между инвесторами и государством под эгидой Всемирного банка в Вашингтоне.