В СБУ начали расследование из-за незаконного прослушивания Bihus Info

Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus Info, сообщает Украинская правда.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

По мнению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины, как демократического государства" , – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что "подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ".

Оценку же этому, по словам СБУ, могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности.

Напомним, 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

Позже Бигус заявил, что после общения с фигурантами видео выяснилось, что за членами редакции Bihus.Info следили около года, а фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Парламентский комитет по вопросам свободы слова обещал сформировать запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.