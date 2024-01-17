Румынские фермеры продолжают блокировать КПП с Украиной – ГПСУ

Румынские фермеры продолжают частичную блокировку движения грузовиков возле пунктов пропуска "Сирет" и "Вікову-де-Сус", что у границы с Украиной. Об этом заявил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, сообщает Укринформ.

"У пункта пропуска "Сирет", напротив нашего перехода "Порубное", блокировка грузовиков длится уже третьи сутки подряд. Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокирование" , - сказал Заруднев.

По его словам, также блокировка движения грузовиков не прекращалась этой ночью и в пункте пропуска "Викову-де-Сус", что напротив "Красноильска". По состоянию на 12.30 в "живой" очереди на выезд из Украины возле пункта пропуска "Красноильск" стоит около 60 грузовых автомобилей.

В то же время в электронной очереди на выезд из Украины через пункт пропуска "Порубное" уже зарегистрировались более 1100 грузовиков.

Когда блокировка прекратится и начнется работа пунктов пропуска в обычном режиме, украинские пограничники пока не знают.