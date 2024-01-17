Россияне снова обстреляли Херсон, убили водителя и ранили женщину

Российские захватчики около 15:00 в очередной раз обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина за рулем автомобиля и была ранена пожилая женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская облпрокуратура.

"По данным следствия, 17 января с полудня российские военные почти непрерывно обстреливают Херсон. Около 15:00 в результате очередной атаки на областной центр от обломков снаряда погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля".

Прокудин уточнил, что под удар оккупантов попала машина в Днепровском районе города.

Также в больницу с ранениями доставлена 71-летняя местная жительница, которая получила травмы, находясь в собственном доме.

Что предшествовало:

Перед этим россияне нанесли несколько ударов по Днепровскому району города в 11:30. Погиб 37-летний мужчина. На момент атаки россиян он находился на улице.