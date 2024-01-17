Politico: Китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии

Китай отказался согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Делегация Китая в Швейцарии имела широкие возможности сидеть напротив своих украинских коллег, то ли в Берне, то ли на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева провести откровенные личные дискуссии с высокопоставленными чиновниками из Пекина" , - говорится в материале.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьер-министром Ли Цяном.

Однако в конце концов, Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли выступить.

Китай может не хотеть прекращения войны в Украине

Издание пишет, что это могло быть последним признаком того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны РФ против Украины.

Politico указывает, что вместо этого Китай стал на сторону РФ и начал поставлять ей материалы для военных целей, несмотря на давление со стороны стран Запада.

Китай намеренно избегал встречи с Украиной

В материале указывается, что решение Китая не проводить встречу с украинской делегацией выглядело преднамеренным, а не результатом проблем с расписанием.

Один высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече в какой-то момент во время их взаимных визитов в Швейцарию. Другой высокопоставленный представитель США заявил, что Китай отказался от любых встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной.

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что блок призвал Китай возобновить прямые контакты с Зеленским, отметив, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом.

Китай и "формула мира" Украины

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Ранее член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.

Также Зеленский заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в саммит мира.

Однако в МИД Китая не ответили, почему страна не принимала участия в заседании по украинской "формуле мира" в Давосе 14 января. В то же время, там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".