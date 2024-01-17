В полиции назвали количество обнаруженных на Харьковщине пыточных россиян

В Харьковской области после деоккупации в населенных пунктах было обнаружено 28 застенков, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

"С момента деоккупации следователи Нацполиции обнаружили в Харьковской области 28 пыточных. Это наибольшее количество по Украине. Три из них остаются не задокументированными из-за того, что расположены в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с РФ" , — заявил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Следователи Нацполиции расследуют 10 уголовных производств по застенкам на Харьковщине. Полицейские проводят работу с 227 потерпевшими.

Одно из крупнейших дел о пыточной в Купянске, где российские военные, террористы "Л/ДНР" и коллаборанты более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей. Пыточная находилась в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции. В рамках объединенного производства расследуется 73 преступления по ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины – жестокое обращение с гражданским населением, в том числе – сопряженное с умышленным убийством. Официально пострадавшими в Купянской пыточной признаны 67 человек, однако полицейским известно о пытках более 150 пострадавших. Именно такое количество людей содержали в изоляторе при его максимальной вместимости в 45 человек. Следователям также известно, что некоторых потерпевших удерживали более 100 дней.

Пострадавшие – мирные жители в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры. По их показаниям, оккупанты били их руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Жгли на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление. В результате двое из пленников умерли, четверо числятся пропавшими без вести, еще четверо до сих пор находятся в плену. Большинство получили тяжелые психологические травмы. С ними работают следователи специализированного отдела по расследованию военных преступлений.