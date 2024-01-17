Минобороны расторгло контракт с компанией связанной с Гринкевичем

Министерство обороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией "Трейд лайнс ритейл", связанной с бизнесменом Игорем Гринкевичем, министерство также просит признать его потерпевшей стороной по делу против компаний предпринимателя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

Как стало известно Минобороны от ДБР, компании "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект" поставляли Минобороны низкокачественные товары. Это повлекло за собой Министерство обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ДБР.

В рамках досудебного расследования ДБР арестовало счета и активы этих компаний. В конце 2023 года компания "Трейд лайнс ритейл" на конкурсных торгах в системе Prozorro была признана победителем на поставку продовольствия по одному из 30 контрактов для ВСУ.

"Из-за невозможности обеспечить поставки продуктов, Минобороны приняло решение и направило все необходимые документы "Трейд лайнс ритейлу" для расторжения контракта. Чтобы избежать сложностей с пищевым обеспечением, 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ за процедурой прямых договоров".

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