Генштаб: Оккупанты пытались штурмовать в направлении Авдеевки и Марьинки

В течение суток российские оккупанты безуспешно пытались штурмовать на Авдеевском и Марьинском направлениях при поддержке авиации, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба ВСУ 17 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 6 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационных ударов в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи, Елине Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окип, Казачья Лопань, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах н.п. Червоный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.