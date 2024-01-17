В Болгарии объяснили, почему до сих пор не отправили Украине обещанные БТР

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев 17 января сообщил, что отправка 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел Украины, оговоренная в прошлом году, до сих пор не началась, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет БНР.

На заседании парламентского комитета по вопросам обороны Тагарев заявил, что логистическая часть поставки Украине БТР уже понятна:

"Уже понятно, кто их будет загружать, куда они поедут. Это, опять же, очень серьезная логистическая операция".

"Мы также знаем сумму, которая необходима (для транспортировки. – Ред.). Для нашего бюджета она была бы посильной, но сначала мы попробуем вариант в формате "Рамштайн" – не скажет ли кто-то из наших других союзников: "А, это очень хорошая идея, я оплачу транспорт", – добавил он.

Глава болгарского Минобороны заверил: если союзники на "Рамштайн" не согласятся оплатить отправку БТР, "будут искать другие варианты", включая отдельное решение болгарского парламента.

Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

При этом болгарская сторона утверждала, что даже без ратификации соглашения существовала возможность передать первые БТР еще прошлой осенью.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.