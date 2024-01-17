Российские войска запустили ударные БпЛА с южного направления (Обновлено)

Российские войска вечером 17 января запустили ударные БпЛА с южного направления, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, из Херсонской и Николаевской областей ударные БпЛА летят в направлении Кировоградской области.

В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской области также угроза применения ударных БПЛА.

Обновлено: В 21:02 предупредили, что в районе Сум враждебный БпЛА. Жителей призывали находиться в укрытиях.

В 21:29 сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Кировоградской области в направлении Черкасщины/Виннитчины.