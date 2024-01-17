Встреча Совета Украина-НАТО прошла без участия Залужного

Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих вооруженных сил 17 января состоялась без участия Валерия Залужного, сообщает Европейская правда.

Это следует из сообщения миссии Украины при НАТО.

Представительство Киева при Альянсе сообщило, что перед участниками Совета Украина-НАТО "от имени главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного выступил военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан".

"Он рассказал о текущей ситуации на поле боя, в частности приоритетные потребности Вооруженных Сил Украины, и призвал к увеличению поставок оружия, включая системы противовоздушной обороны и ракеты", – говорится в сообщении.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее анонсировал, что на Совете Украина-НАТО должен выступить именно Валерий Залужный. Причины, по которой он так и не принял участия в заседании, не сообщалось.

Накануне в телефонном разговоре с Бауэром главнокомандующий ВСУ также сообщал, что присоединится к заседанию в формате видеоконференции.

Валерия Залужного в прошлом приглашали присоединиться к обсуждениям Военного комитета НАТО. В мае 2023 года он не присоединился к встрече даже по видеосвязи из-за сложной оперативной ситуации на поле боя.