Данилов дал оценку возможностям России открыть второй фронт

Россия не сможет вести войну на два фронта, пока ее армия находится в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Возможности Российской Федерации открывать новые фронты нет совсем до тех пор, пока они находятся на территории Украины" , — подчеркнул он.

По словам Данилова, российские оккупанты после выхода из Украины вообще не будут иметь возможность вести любую войну.