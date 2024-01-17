Силы обороны: Россия вывела в Черное море еще один носитель "Калибров"

Россия вечером среды, 17 января, вывела в Черное море еще один надводный ракетоноситель. В акватории остаются две лодки, снаряженные 16 "Калибрами", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

"В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним надводным ракетоносителем - к фрегату "Адмирал Макаров" добавился малый ракетный корабль проекта "Буян-М"", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что общий залп "Калибров" возможен до 16 ракет. Уровень ракетной опасности – очень высок. Потому украинцам советуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиное доминирование террористов в Черном море удалось снизить. В то же время после выхода России из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Как объясняла вчера, 13 января, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне не смогли использовать "Калибры" во время массированных утренних атак в тот же день из-за шторма на море.