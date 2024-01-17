В Раде отреагировали на решение Бундестага о Taurus для Украины

В Верховной раде отреагировали на провал голосования в Бундестаге относительно ракет Taurus для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя главы Комитета по нацбезопасности Егора Чернева.

"Только что связался со своими друзьями из Бундестага по поводу новости, что немецкий парламент якобы отказался передавать нам ракеты Taurus. Все оказалось проще", - сообщил Чернев.

По его словам, сегодня немецкий парламент голосовал за отдельный законопроект части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

Законопроект, по его данным, был отклонен из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.

"План внести на рассмотрение Бундестага совместный законопроект всех фракций остается в силе. Скорее всего, голосование за него состоится до 22 февраля. Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца (немецкого канцлера Олафа Шольца, - ред.) продолжается", - подчеркнул Чернев.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 января, стало известно, что Христианско-демократический союз хочет вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине.

Как отмечал лидер фракции ХДС Фридрих Мерц, такие ракеты могут помочь Украине оттеснить российские войска.