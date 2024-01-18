США снова ударили по объектам хуситов в Йемене

США нанесли новый удар по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе, сообщает Украинская правда.

США нанесли удар после того, как в среду беспилотник с контролируемой хуситами территории Йемена в Аденском заливе попал в судно Genco Picardy.

Genco Picardy - сухогруз под флагом Маршалловых островов, принадлежащий и эксплуатируемый США.

В результате этого инцидента никто не пострадал. Сухогруз остается пригодным к плаванию, хотя и получил определенные повреждения.

Напомним, на фоне войны против ХАМАСа хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю.

В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.