ISW: Войска РФ используют "Шахеды" для ударов на линии фронта

Военные аналитики наблюдают увеличение количества ударов российских беспилотников "Шахед" по украинским позициям на передовой.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Известный, связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что российские войска недавно сосредоточили артиллерийскую и авиационную деятельность в прифронтовых районах.

Он также написал, россияне нанесли удары в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.

По всей линии фронта идут позиционные бои, подтвержденных продвижений нет ни у одной из сторон.

Ключевые выводы ISW за 17 января