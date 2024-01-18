В РФ заявили, что сбили 10 ракет над Белгородской областью

Утром 18 января мэрия российского Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе, жителям рекомендовали оставаться дома. Тревога длилась всего 20 минут, после этого местные власти сообщили, что над областью ПВО якобы сбила 10 ракет, сообщает Украинская правда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что в Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности, тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Через 20 минут тревогу отменили.

В утреннем обращении Гладков сказал, что над областью сбили 10 ракет.

Также в Московской и Ленинградской областях РФ в ночь на 18 января перехватывали беспилотники.