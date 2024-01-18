Россияне снова атаковали Украину "Шахедами": сколько сбила ПВО
В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 22 "Шахеда".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего россияне применили 33 ударных беспилотника. "Шахеды" запускали из Приморско-Ахтарского района и Курской области (РФ). Также запустили две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области Харьковской области.
Воздушные силы отмечают, что основными направлениями удара были юг и север.
"Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов – не достигли своих целей", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в рамках Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).