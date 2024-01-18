На Днепропетровщине произошел пожар из-за падения обломков "Шахедов"

Обломки сбитых "Шахедов" упали на территорию фермы в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и разрушения, сообщает Украинская правда.

"Вчера вечером 4 вражеских "Шахеда" сбили наши силы ПВО над Павлоградским районом. От падения обломков произошел пожар на территории фермерского хозяйства. Там повреждены хозяйственные постройки и прицеп. Люди не пострадали" , – сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Также поздно вечером 17 января россияне ударили из артиллерии по Мировской общине Никопольского района, сообщили в областной военной администрации.

В Никополе в результате вражеских обстрелов повреждены 4 жилых дома, 2 хозяйственные постройки (одна − уничтожена), заборы и 2 линии электропередачи. Обошлось без раненых.

По данным властей, в других общинах области ночь прошла спокойно.