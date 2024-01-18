Россия за сутки потеряла около 800 военных и 21 танк - Генштаб

За прошедшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной примерно 780 военных, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 41 беспилотник, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили: