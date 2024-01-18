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Россия за сутки потеряла около 800 военных и 21 танк - Генштаб

Россия за сутки потеряла около 800 военных и 21 танк - Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной примерно 780 военных, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 41 беспилотник, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 373 600 (+780) человек,
  • танков − 6 147 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин – 11 410 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 8 835 (+24) ед,
  • РСЗО − 966 (+2) ед,
  • средств ПВО − 653 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 925 (+41) ед,
  • крылатых ракет − 1 818 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 794 (+39) ед,
  • специальной техники – 1 380 (+13) ед.

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