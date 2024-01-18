Россия за сутки потеряла около 800 военных и 21 танк - Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной примерно 780 военных, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 41 беспилотник, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 373 600 (+780) человек,
- танков − 6 147 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 11 410 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 8 835 (+24) ед,
- РСЗО − 966 (+2) ед,
- средств ПВО − 653 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 925 (+41) ед,
- крылатых ракет − 1 818 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 794 (+39) ед,
- специальной техники – 1 380 (+13) ед.