Сенат США на следующей неделе может проголосовать за помощь Украины
Сенат США вероятно на следующей неделе будет рассматривать предложение двухпартийной договоренности, которая позволит разблокировать финансирование на военную помощь для Украины. Об этом сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл, сообщает Европейская правда.
Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе.
Он выразил уверенность, что переговорщики раскроют детали договоренности в ближайшие несколько дней.
"Мое предположение – что мы наверняка будем рассматривать это в Сенате на следующей неделе", – отметил Митч Макконел.
В Республиканской партии говорят, что основным камнем преткновения остается спор о полномочиях президента досрочно отпускать задержанных на границе мигрантов.
Макконелл считает, что компромисса все же достигнут и сейчас – лучшая возможность принять этот пакет решений, потому что даже если выборы 2024 года будут победными для республиканцев, то демократы вероятно все равно смогут заблокировать в Сенате проекты по границе, с которыми не будут согласны.
С положительным прогнозом выступил и лидер демократов Чак Шумер.
"Я впервые оптимистичен. Первый раз, по моему мнению, шансы на то, что это будет одобрено в Сенате, больше, чем вероятность, что проект не будет одобрен", – сказал он.
Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.