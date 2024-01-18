Макрон предложил выпустить облигации для финансирования обороны ЕС и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал выпуск совместных европейских облигаций для оплаты приоритетных задач, включая оборону и технологии, чтобы гарантировать сохранение суверенитета Европы в условиях растущей конкуренции с Китаем и США.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Нам нужно больше государственных инвестиций в Европу, поэтому мы должны начать вторую фазу реинвестирования, как мы это сделали во время кризиса COVID, и, возможно, снова осмелиться использовать еврооблигации для приоритетных задач" , - сказал Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В качестве примеров таких приоритетов он привел предложения Эстонии по еврооблигациям для оборонной промышленности и Украины. В прошлом году Эстония выдвинула идею облигаций для финансирования расходов на оборону. Президент Европейского совета Шарль Мишель поднял идею оборонных облигаций в ноябре, заявив, что это отвечает нашим "общим интересам".

В 2020 году ЕС согласился создать огромный финансируемый за счет долга фонд восстановления Covid на сумму 724 млрд евро. В то время сторонники настаивали на том, что такая мера будет применена только один раз. Разговоры о новой программе подчеркивают огромные объемы расходов, которые, по мнению Макрона и других, необходимы для сохранения конкурентоспособности ЕС.

ЕС также изо всех сил пытается укрепить оборонный сектор и увеличить производство вооружений, поскольку война России против Украины затягивается и продолжают возникать вопросы (особенно в преддверии американских выборов в ноябре) о том, как долго США будут продолжать помогать Киеву.

По словам Макрона, среди областей, в которые Европе необходимо наращивать инвестиции, - искусственный интеллект, микросхемы, космос и оборона.

"Я думаю, что 2024-2025 годы станут годами, когда европейские страны и ЕС как единое целое окажутся в ситуации, когда придется решать, хотим ли мы быть суверенными или нет" , - сказал он.

Он добавил, что Европе необходимо создать единый рынок капитала, чтобы стимулировать рост частных инвестиций. После многих лет инерции в переговорах Макрон заявил, что готов заключить соглашение с меньшей группой стран, если весь ЕС не сможет продвинуться вперед.