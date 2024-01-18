Глава МИД Британии призвал не умиротворять Путина и сравнил его с Гитлером

Глава МИД Великобритании имеет ощущение, что сегодняшние события в мире напоминают предвоенные 1930-е годы, когда Запад пытался умиротворить Адольфа Гитлера. Об этом он сказал в интервью для подкаста Power Play на Politico, сообщает Европейская правда.

Британский министр иностранных дел заявил, что война в Украине остается для него "абсолютным приоритетом номер один".

"Это вызов для нашего поколения" , – считает Дэвид Кэмерон.

Дипломат сравнил сегодняшние события в мире в контексте российской агрессии с периодом, который предшествовал Второй мировой войне.

"Это все равно, что быть министром иностранных дел или лидером Европы в 1930-х годах, мы не должны умиротворять Путина. Мы должны противостоять злу, которое представляет собой его вторжение" , – сказал он.

Замечания бывшего премьер-министра Великобритании прозвучали в то время, когда Запад пытается помочь Украине получить высокотехнологичное вооружение для защиты от полномасштабного вторжения России, готовясь к возможному возвращению в Белый дом скептика НАТО Дональда Трампа.