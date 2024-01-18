Цены на нефть дорожают на фоне напряжения в Красном море

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются из-за сохранения геополитического напряжения в регионе Красного моря, сообщает Enkorr.

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США повлекли за собой сокращение добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки (б/д) в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/д (до 104,36 млн б/д), а в следующем году ожидается рост – на 1,8 млн б/д (до 106,21 млн б/д) , говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду, 17 января. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/д и достигло 102,11 млн б/д.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:03 по киевскому времени составляли $78,1 за баррель, что на $0,22 (на 0,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,41 (на 0,5%) – до $77,88 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,4 (на 0,55%) – до $72,96 за баррель. По итогам торгов днем ранее стоимость этих контрактов увеличилась на $0,16 (на 0,2%) и достигла $72,56 за баррель.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, которые используются йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

"Силы Центрального командования США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам, которые были заряжены для запуска в районах, контролируемых хуситами в Йемене" , – говорится в заявлении Центрального командования ВС США в социальных сетях.

Отмечается, что эти ракетные установки "представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть запущены никогда".

США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".