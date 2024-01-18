Беспилотники ГУР атаковали нефтебазу в Санкт-Петербурге – СМИ

Атака украинских беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Ленинградской области РФ является спецоперацией Главного управления разведки МОУ.﻿﻿ Об этом заявил собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

"Это - операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтверждение попадания по целям.

Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области - в зоне досягаемости украинских сил" , – рассказал источник.

На уточняющий вопрос, впервые ли украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область РФ, собеседник издания ответил: "Не впервые, но есть различия, и враг их почувствовал".

Напомним, 18 января российское оборонное ведомство сообщило об атаке украинских беспилотников, в частности в Ленинградской области, БпЛА якобы были сбиты. В то же время Astra пишет, что беспилотник упал и взорвался на территории АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.

По данным российских СМИ, "Петербургский нефтяной терминал" является крупнейшим российским терминалом по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.