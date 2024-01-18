Джонсон: Украина не должна стать "вторым Афганистаном"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что дальнейшая помощь Украине будет одобрена только после решения вопроса безопасности границы с Мексикой. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Лига.net.

По его словам, республиканцам нужны ответы на вопросы, в чем заключается конечная цель и стратегия США по Украине и как обеспечивается отчетность относительно помощи.

"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Так что я буду их требовать" , — заявил Джонсон.

Законодатель сказал, что перед обсуждением помощи Украине стоит урегулировать кризис с мигрантами на южной границе.