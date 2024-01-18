В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей и Румынией

На границе Украины с Польшей движение через пункты пропуска разблокировано, а на границе с Румынией продолжается блокирование в пунктах пропуска пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус", несмотря на удовлетворение части требований фермеров румынским правительством.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"К сожалению, блокирование продолжается (на украино-румынской границе – ред.). С нашей стороны это пункты Порубное и Красноильск. В направлении Порубного могут следовать грузовики, которые перевозят грузы, а в направлении Красноильска – только транспортные средства, которые следуют пустыми" , – сообщил Демченко.

По словам Демченко, лишь единичные транспортные средства сейчас пересекают границу с Румынией. Блокировка длится с субботы, сейчас участники блокировки с румынской стороны круглосуточно ограничивают движение грузовиков в обоих направлениях.

На польско-украинской границе ситуация улучшилась, там блокирование действительно прекратили.

"К счастью, на направлении границы с Польшей ситуация на данный момент решена: все направления, которые блокировались, разблокированы. 6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", на днях также разблокировались другие три направления: Рава Русская, Краковец, Ягодин.

Сейчас движение довольно интенсивное. Например, если через крупнейшее инфраструктурное направление пункта пропуска "Ягодин" во время блокировки границу пересекали 100-150 грузовиков в обоих направлениях, то за минувшие сутки количество пересечений уже составляет более 1100 грузовиков в обоих направлениях. Интенсивность движения есть и по пункту пропуска "Рава Русская", и по направлению пункта пропуска "Краковец" , – сказал он.

Спикер ГПСУ добавил, что очереди есть, но они уменьшились. В четырех пунктах пропуска со стороны Польши в очередях стоят ориентировочно 1100 грузовиков.

На других направлениях на западной границе блокировки уже не фиксируется – ни в Словакии, ни в Венгрии.

Румынские перевозчики и фермеры, которые стихийно присоединились к ним, продолжают протестовать и блокировать движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус", хотя 15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены.