Из-за обострения в Красном море нарушится мировая логистика – Maersk

Эскалация в Красном море и Аденском заливе приведет к нарушениям логистики во всем мире. Об этом заявила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk, сообщает Лига.Бизнес.

Для сокращения времени транзита грузов компания увеличила количество авиаперевозок.

"Мы надеемся на решение проблемы в ближайшем будущем и делаем все возможное, чтобы способствовать этому. Однако компания призывает клиентов быть готовыми к тому, что трудности сохранятся и приведут к существенным сбоям в работе глобальной сети", – говорится в заявлении компании.

В Maersk добавили, что часть морских грузов уже направляется в Европу через мыс Доброй Надежды на юге Африки. Maersk также перераспределила часть поставок на воздушную перевозку через аэропорты в Дубае (ОАЭ) и Салалу (Оман).

15 декабря 2023 года Maersk заявила, что прекращает все рейсы в Красном море. В конце декабря она попыталась их возобновить, но уже в январе перенаправила четыре из пяти контейнеровозов обратно в сторону Суэцкого канала.