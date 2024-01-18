Дуда: Путин и "ось зла" решили "поджечь мир"

Президент Польши Анджей Дуда на Украинском завтраке в Давосе заявил, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир", сообщает Лига.net.

"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его наиболее кровожадной версии. Вне всякого сомнения, Путин решил поджечь мир" , – сказал польский лидер.

Дуда призвал мир не поддаваться усталости из-за войны в Украине. Он предупредил, что новая "коалиция зла" готова прибегнуть к любому риску ради управления мировым порядком.